РИАМО - 26 июн. Над столичным районом Измайлово вечером в субботу наблюдается интенсивная облачность, там идет сильный дождь, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее синоптики сообщали о возможности кратковременных ливней с грозами в эти выходные.

«В этом районе находится большая парковая зона, растения дают испарения, которые часто формируют дополнительную облачность», - сказала Позднякова.

Она добавила, что ожидается выпадение до 7 мм осадков, или 9% от месячной нормы.

Норма осадков для июня в столице составляет 75 мм.