РИАМО - 26 июн. Сотрудники МВД России обеспечили безопасность на выпускных вечерах в стране, праздник прошел в ночь на субботу, сообщает сайт «МВД Медиа».

«В ночь с 25 на 26 июня торжественные мероприятия, в которых приняли участие свыше 177,3 тыс. выпускников, прошли более чем в 4424 учебных заведений в ряде регионов России», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, к охране правопорядка на праздниках привлекались более 4,3 тыс. полицейских. В обеспечении безопасности участвовали сотрудники Росгвардии, представители общественных объединений и частных охранных организаций.

Все мероприятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

«Нарушений общественного порядка не допущено», - заключила Волк.

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