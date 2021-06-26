РИАМО - 26 июн. Правительство России одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет и женщинам, которые встали на учет по беременности в медучреждении на ранних сроках, сообщает kp.ru.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми и беременных женщин.

Также министерству труда и социальной защиты страны поручили организовать и провести информационно-разъяснительную работу с жителями РФ по данному вопросу.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение Covid-пациентов в регионах.