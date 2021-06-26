РИАМО - 26 июн. Аномально высокая температура воздуха в Московском регионе и отсутствие дождей привели к понижению уровня воды в Москве-реке, на сегодняшний день вода в там стала теплее, чем в Черном море. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Из-за сложившихся в регионе погодных условий вода в реке быстро прогревается.

Температура поверхности воды реки в районе Звенигорода достигла 25 градусов. А это выше, чем на российских курортах на Черном море. Так, в Ялте, Алуште и Сочи температура воды на сегодняшний день достигла 22 градусов, в Анапе и Геленджике - 23 градусов.

В субботу в мегаполисе был побит четвертый за неделю температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до 32,6 градуса.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности до 28 июня из-за аномальной жары.