РИАМО - 26 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыгрывает в соцсети Instagram пару билетов в театр им. Пушкина на комедию «Эта прекрасная жизнь».

Мероприятие пройдет 30 июня, начало в 19:00.

Для участия в конкурсе необходимо выложить скриншот конкурсной сторис и отметить @riamo.ru и @teatrpushkin.

Одного победителя выберут случайным образом 28 июня. Он получит 2 билета в театр.

Как уточняется на сайте театра им. Пушкина, основой для спектакля «Эта прекрасная жизнь» стала одна из самых известных комедий Кена Людвига «Луна над Буффало».

Это классическая комедия положений, действие которой разворачивается в небольшом городке. В центре сюжета — темпераментная пара Джордж и Шарлотта Хэй , которые когда-то были знаменитыми актерами, а сейчас держат частный театр в провинциальном городке, играя 2 пьесы труппой из 5 человек. Джордж и Шарлотта не теряют надежды вернуться на большую сцену и в кино, и судьба преподносит им этот шанс.