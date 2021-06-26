РИАМО - 26 июн. В Московской области открыли 39-ю площадку для сбора крупногабаритных отходов «Мегабак», она появилась в городском округе Зарайск, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Новая площадка расположилась по адресу: Зарайск, ул. Московская (первый поворот на пос. ЗСМ). Она обустроена по техрекомендациям министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья: твердое покрытие, навес, четырехстороннее ограждение и парковка для удобства жителей муниципалитета.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева для удобства жителей и развития отрасли с отходами мы продолжаем развивать проект «Мегабак» на территории региона. Выбрасывать крупногабаритные отходы на придомовых контейнерных площадках по регламенту запрещено, по правилам житель самостоятельно должен вызвать за свой счет специальный 8-кубовый контейнер, и только туда выбросить КГО», - отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он пояснил, что для освобождения жителей от этой задачи был создан проект «Мегабак». Именно на такие площадки жители Московской области могут бесплатно привезти крупногабаритные отходы.

«Мегабак», действительно, пользуется популярностью у населения. Уже сегодня на открытии первой площадки в Зарайске жители спрашивали, когда и сколько пунктов еще будет открыто в муниципалитете», - добавил Велиховский.

В рамках открытия площадки также подписали трехстороннее соглашение между министром ЖКХ региона Антоном Велиховским, главой Зарайска Виктором Петрущенко и представителем компании-переработчика ООО «Орис Пром» Владимиром Кощеевым по обслуживанию площадки «Мегабак». Компания «Орис Пром» первыми установила свои брендированные контейнеры для сбора шин и бытовой техники.

Еще на площадку можно привезти спил растений, текстиль, старую мебель и лампы.

На территории «Мегабака» запущен буккроссинг: любой желающий может оставить там прочитанную книгу и взять взамен другую.

Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова отметила, что благодаря сплоченной работе общественности и власти площадку «Мегабак» открыли раньше назначенного срока на неделю.

«Это говорит о выработанной системе общественного контроля и администрации округа. Совместно с МинЖКХ мы отблагодарили общественного инспектора за активную деятельность во благо округа и торжественно вручили электросамокат за плодотворную работу!» - добавила Белова.

Проект «Мегабак» был запущен в Подмосковье в конце 2019 года. На сегодняшний день в рамках проекта собрали свыше 32 тыс. куб. м крупногабаритных отходов. Площадки работают каждый день с 09:00 до 18:00, кроме понедельника.