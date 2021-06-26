РИАМО - 26 июн. Свои предложения за защиту зеленых зон Московской области от застройки и вырубки на портале «Добродел» внесли свыше 2,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Все было предложено более 800 зеленых территорий, которые дороги жителям и нуждаются в пристальном внимании.

Ранее зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что работа по нанесению зеленых зон на карту ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По его словам, в систему РГИС, которой пользуются все ведомства регионального правительства в своей работе, уже внесены первые зоны - дворы, городские пространства с деревьями, места прогулок с детьми и занятий спортом. Опрос призван учесть зеленые территории, которые важны и нужны жителям.

«Сбор предложений на портале «Добродел» по определению зеленых зон на территории городов Московской области, которые будут отобраны и внесены в Региональную геоинформационную систему (РГИС), стартовал 22 июня», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что предложения поступили из 55 городских округов. Наиболее активно участвуют в опросе жители городских округов Ленинский, Мытищи, Балашиха, Красногорск, Люберцы и Химки.

Так, в Ленинском округе предложения направили более 400 заявителей, в Мытищах – свыше 260, в Балашихе – более 200, в Красногорске – свыше 160, в Люберцах – более 150, а в Химках – свыше 100 жителей.

Каждый житель Подмосковья может предложить 3 зеленые территории в своем округе. Для этого нужно зайти на портал «Добродел», выбрать в голосовании свой городской округ, поставить точку на карте, которая соответствует любимой зеленой зоне, и написать пару слов, почему данная зона важна. Можно также приложить фотографию территории.

Сбор предложений продлится до 18 июля, после чего будут отобраны наиболее популярные зоны для внесения в систему РГИС.

Предложить желаемую территорию на портале «Добродел» можно по ссылке - https://vote.dobrodel.ru/zelenayazonaMO.