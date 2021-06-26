РИАМО - 26 июн. Столичные госавтоинспекторы задержали агрессивного водителя, который выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«На Кутузовском проспекте сотрудники полиции <...> выявили автомобиль, двигающийся по разделительной полосе. На законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал, продолжая движение в сторону области с нарушением скоростного режима», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль остановили. При его осмотре в багажнике были обнаружены предметы, похожие на пистолеты, патроны, автомат.

Также полицейскими обнаружено и изъято удостоверение одной из правоохранительных структур с внешними признаками подделки.

19-летний молодой водитель доставлен в отдел МВД России по Можайскому району.