РИАМО - 26 июн. В рамках проекта «Мегабак» с 2019 года в Московской области собрали свыше 32 тыс. куб. м крупногабаритных отходов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в конце 2019 года в регионе был запущен проект «Мегабак».

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, чаще всего жители региона привозят на площадки старую мебель, древесину и оконные рамы, на сегодняшний день они составляют свыше 60% от общего объема крупногабаритных отходов в «Мегабаке». Далее по количеству объема идут автомобильные шины и текстиль - 20% и 10% соответственно.

На территории площадок «Мегабак» в Подмосковье установлены контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. По мере накопления отходов в контейнерах диспетчер площадки сообщает о наполнении и компании-переработчики забирают КГО.

Задача проекта «Мегабак» - избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники с общедомовых контейнерных площадок, направить такие отходы со специализированных площадок напрямую на вторичную переработку. Адреса открытых площадок размещены на интерактивной карте на сайтах мегабак.рф, министерства ЖКХ Московской области и официальных порталов, участвующих муниципалитетов и региональных операторов.

Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме понедельника.

С начала июня на территории региона проходит экологическая акция «Сдай старую бытовую технику!», в рамках которой жители могут привезти на «Мегабак» вышедшую из строя технику, сделать фото на площадке, выставить ее в соцсети с #сдалстаруютехникунамегабак и получить подарки от компаний-переработчиков.

За время проведения акции подмосковные жители сдали 200 куб. м электронной техники. Акция продлиться до конца текущего месяца.