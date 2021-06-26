РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Победительницу ежегодного конкурса «Мисс Батони-2021» выбрали в Подольске, ею стала Юлия Чередниченко, сообщили организаторы конкурса.

Третий этап ежегодного конкурса «Мисс Батони-2021» прошел в пятницу вечером в кафе-баре «Батон». Финал ежегодного конкурса по традиции провел экс-участник телепроекта «Дом-2» и участник проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» Роман Третьяков.

Победительница получила корону, титул «Мисс Батони-2021» пятого сезона и путешествие в Сочи на двоих от туристического агентства «Горячие туры «Севилья». Также подарки от партнеров конкурса — натуральную косметику российского производства, скидки и сертификаты в салон красоты, фитнес-студию и международную студию растяжки и балета, шоу-рум стильной женской одежды и магазин нижнего белья и множество других.

За второе место Карина Тимакова и за третье Марина Лаптева также удостоились короны. Ленты и подарки достались всем участницам конкурса.

Финалистки готовили различные десерты для жюри, выступали в конкурсе сатирических миниатюр. Третьяков также провел веселые конкурсы с призами для зрителей. Всего прошло три этапа конкурса и на каждом все участницы а зачастую и их болельщики получали подарки.

Ранее руководитель студии эстрадно-спортивного танца «Колорит» КДЦ «Южный», нутрициолог 36-летняя Чередниченко покорила жюри искусной фланкировкой клинками. После двух лет занятий фланкировкой она стала серебряным призером чемпионата мира в 2020 году. Для конкурса она впервые в жизни слепила шоколадного зайца из мастики и сделала множество вкуснейших десертов. В конкурсе миниатюр блеснула смешным сюжетом о поездке в Сочи и сценка оказалась пророческой. В конкурсе «Мисс Батони» дебютировала, в ее группу поддержки в финале вошло 15 человек.

Чередниченко пришла на конкурс уже привитой от коронавируса, как и большинство других участников и зрителей конкурса.