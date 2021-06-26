РИАМО - 26 июн. Столичный парк «Ходынское поле» располагается на севере столицы, его создали в 2018 году между Ходынским бульваром и взлетно-посадочной полосой ликвидированного в 2003 году Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Его главная особенность – искусственный пейзажный пруд с островом и набережной, созданный по просьбам жителей. Также там есть «сухой» фонтан из 245 струй с музыкой, подсветкой и парогенератором, оптический аттракцион «Зеркальный лабиринт».

Гости могут заняться спортом на спортивных площадках для мини-футбола, баскетбола, волейбола, паркура, настольного и большого тенниса, воркаута.

Для любителей экстремальных видов спорта есть профессиональный скейт-парк, а для ребят — 3 детские площадки.

Кроме того, в парке созданы велодорожка длиной 2,5 км, большая площадка для выгула и дрессировки собак.

Всего в столице с 2010 года благоустроили 420 улиц и 765 парков и скверов.

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