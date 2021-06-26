РИАМО - 26 июн. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич отметила, что для предотвращения инфаркта и инсульта нужно обследоваться на атеросклероз и сдать несколько анализов, а затем показать результаты кардиологу. Об этом сообщает Газета.ru.

Она уточнила, что речь идет об МРТ сердца, ЭКГ в покое и под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек и печени.

Также следует сделать клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию и холтеровское мониторирование.

Кореневич напомнила, что проходить регулярно обследование необходимо людям старше 40 лет, а также при наличии наследственных заболеваний сердца.