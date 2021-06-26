РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июн. В подмосковных Котельниках в субботу «Молодая Гвардия» проведет квест «Ночной Дозор», сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав округа.

В Котельниках этот квест будет реализован впервые. Он будет приурочен ко Дню Молодежи. В ночь с 26 на 27 июня самые активные и смелые ребята округа выйдут на борьбу со злом. Каждому из ночных рыцарей предстоит проявить себя и помочь своей команде. За ходом игры будут следить кураторы.

В рамках квеста команды на машинах будут погружены в тьму Котельников, чтобы выйти победителем из схватки со злом нужно будет прислушиваться к своей логике и интуиции.

Каждой команде будет предложено пройти 10 станций. Каждая из точек локально привязана к определенному месту города. Участникам предстоит проявить ловкость ума, внимательность и смекалку.

По окончанию квеста команда победителей получит вкусный приз, а остальные команды получат грамоты. Зарегистрироваться можно по ссылке в аккаунте: @mger.kotelniki.