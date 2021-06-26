Примерно в 06:17 на внутренней стороне 40-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины дорожной службы. В результате аварии погибли 3 человека.
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