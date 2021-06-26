РИАМО - 26 июн. Ученый, доктор биологических наук Алексей Аграновский отметил, что делать прививку от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявляла, что вакцина от коронавируса не нанесет вреда человеку, если у него есть антитела в организме.
Ученый пояснил, что качественными являются нейтрализующие антитела. Российская вакцина «Спутник V» дает возможность выработать в организме нейтрализующие антитела к спайковому белку, как раз то, что необходимо для защиты от инфекции.
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26 ИЮНЯ
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