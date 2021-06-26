РИАМО - 26 июн. Столичные следователи организовали доследственнаую проверку по факту ранения ножом 12-летней девочки в квартире в центре столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В квартире жилого дома в центре Москвы мать в ходе бытовой ссоры с 12-летней дочерью поранила девочке предплечье.

«Девочке оказана необходимая медицинская помощь в травматологическом отделении, она отпущена домой», - сказала Иванова.

Проверка проводится по факту неисполнения матерью обязанностей по воспитанию дочери и причинении ей телесных повреждений.

Уже начат комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются женщина и ребенок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.