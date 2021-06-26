РИАМО - 26 июн. После ремонта открылось отделение почтовой связи в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира, сообщает пресс-служба советника губернатора региона (в ранге министра) Александра Когана.

Почтовое отделение привели в порядок в рамках реализации совместной программы правительства Московской области и АО «Почта России». Из более 1 тыс. региональных почтовых отделений почти половина требовала капитального ремонта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил привести их в порядок до 1 августа текущего года. Курировать этот масштабный проект он доверил Александру Когану.

«Была проделана большая работа, достигнуты договоренности с «Почтой России». Ответственность мы разделили: муниципальные помещения мы отремонтировали своими силами, помещения в собственности «Почты России» они делают сами, с собственниками других коммерческих отделений мы ведем переговоры. И большинство коммерсантов нас поддержало», - сказал Александр Коган.

Он уточнил, что на сегодняшний день из 499 помещений, которые требовали капремонта, 85% уже включены в программу и есть сроки завершения работ по каждому из них.

Всего в Кашире 23 почтовых отделения. Капитальный ремонт требовался в 8 из них. На текущий момент в 6 отделениях работы завершены.

В почтовом отделении в микрорайоне Ожерелье был отреставрирован фасад, произведена облицовка плиткой парапета входной площадки, отремонтирована кровля, произведено устройство подъездной дорожки для маломобильных граждан. Во внутренних помещениях заменена проводка, освещение, отремонтирован потолок. Дизайн помещения приведен к единому стилю компании.