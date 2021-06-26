РИАМО - 26 июн. Футболист столичного ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок на Евро-2020, все свои попытки обыгрышей он закончил удачно, сообщает Газета.ru.

Такой же результат у футболиста сборной Италии Жоржиньо. Замыкает тройку сильнейших Кевин Де Брейне (88,9%).

Сборная РФ на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Россияне проиграли 2 игры из 3 и забили два мяча, пропустив при этом 7. Коллектив Станислава Черчесова проиграл командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4). По итогам этапа команда набрала 3 очка и оказалась на последнем месте в группе B.

Согласно итогам выступления российской сборной по футболу на Евро-2020, национальная команда получит 10,25 млн евро.