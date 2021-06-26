РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В президентском проекте социальной газификации выразили желание принять участие владельцы порядка 30 домов в коттеджном поселке деревни Федюково городского округа Подольск, ранее заявления подали еще 25, сообщил первый замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

В субботу в коттеджном поселке первый замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко, начальник Стрелковского теротдела администрации Елена Долгих, представитель «Мособлгаза» встретились с жителями. Представители власти рассказали о проекте.

Всего в Подольске по президентскому проекту планируется догазифицировать 73 населенных пункта и 6,2 тыс. жителей. В деревне Федюково проживает порядка 4 тыс. человек вместе с домовладениями в СНТ.

«В настоящее время 925 домов уже в реестре, их владельцы уже подали заявления. Власти округа продолжают встречи с жителями для того, чтобы разъяснить порядок подачи заявок, рассказать, что из себя представляет эта программа. Количество включенных домов в программу будет расти. Сегодня провели встречу для 30 домовладений, владельцы которых еще заявления не подавали. У них есть 3-4 дня, чтобы это сделать», - сказал Лукьяненко.

Встречи проходят в каждом населенном пункте по графику. Перед началом волонтеры раздают всем одноразовые маски. Представители администрации показывают, как можно подать заявление, не выходя из дома. На сайте «Мособлгаза» уже сделан полный расчет пакетов по подключению.

После сбора заявок начнут разработку проектов и оформление договоров. Работа начинается уже с июля согласно графику на сайте «Мособлгаза». В Подольске первые 10 населенных пунктов газифицируют до конца 2021 года. Уже есть график начала и окончания работ. Программа должны быть завершена до 1 января 2023 года. В селе Покров пока самое большое количество желающих — 128 человек.

В Подольске создан штаб по газификации под руководством главы округа Николая Пестова. Штаб еженедельно проводит заседания, на которых решают возникающие вопросы и ставят задачи на следующую неделю.