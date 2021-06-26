РИАМО - 26 июн. У водителя такси, который в субботу попал в дорожную аварию на МКАД, было 15 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Утром в субботу на внутренней стороне 41-го км МКАД произошло ДТП с участием такси и грузового автомобиля, в результате аварии погибли водитель и пассажиры такси, среди которых была 13-летняя девочка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».