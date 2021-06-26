РИАМО - 26 июн. В первый день работы новой станцией Щукинская второго Московского центрального диаметра воспользовались 4,5 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Это вдвое больше пассажиропотока станции Покровское-Стрешнево, которую открывшая Щукинская заменила.
В ближайшее время новой станцией будут пользоваться 8 тыс. пассажиров ежедневно.
В рамках открытия нового ТПУ «Щукинская» остановка общественного транспорта переехала ближе к метро и получила единое название. На ТПУ появилась удобная пересадка на метро и более 20 маршрутов автобусов и трамваев.
Станция Щукинская расположена в жилом секторе, где проживают порядка 49 тыс. человек.
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