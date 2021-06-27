РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В воскресенье в городском округе Люберцы пройдет мастер-класс по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мастер-класс заслуженного тренера России, судьи международной категории Галины Оглезневой пройдет во Дворце спорта «Триумф». В программе мастер-класса: общая и специальная физическая подготовка, а также разбор правильности исполнения рисков и технического исполнения трудности предмета. Начало мастер-класса в 12:00.

Всем участникам мероприятия нужно иметь при себе защитную маску и спортивную форму. Мастер-класс пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 8(999)836-56-33.