РИАМО - 26 июн. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего юноши, он утонул в пруду в новой Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«По данным следствия, днем 26 июня 2021 года в пруду вблизи деревни Яковлевское поселения Новофедоровское на территории новой Москвы обнаружено тело 17-летнего юноши с признаками утопления», - сказала Иванова.

По ее словам, предварительно специалистами установлено, что юноша купался на пруду с друзьями.

Она добавила, что на текущий момент следователи работают на месте трагедии, устанавливается полная картина произошедшего, допрашиваются очевидцы данного инцидента, а также друзья погибшего.

По этому делу назначена судебно-медицинская экспертиза.