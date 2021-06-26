РИАМО - 26 июн. Прокуратура столицы начала проверку по факту смерти юноши в новой Москве, он купался в пруду и утонул, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в субботу 17-летний подросток нырнул в пруд в деревне Яковлевское поселения Новофедоровское и не вынырнул. Он утонул.

В ходе прокурорской проверки дадут оценку соблюдению требований российского законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах. Проверку будет проводить прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

По результатам данной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.