РИАМО - 26 июн. В рамках историко-патриотической эстафеты Одинцовского округа «Салют Победе!» делегация муниципалитета посетила Брестскую крепость, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники делегации почтили память защитников крепости, которые первыми приняли на себя удар фашистских захватчиков 22 июня 1941 года.

Председатель совета депутатов округа Татьяна Одинцова отметила, что делегация возложила цветы и венки к мемориалу Брестской крепости и почтила память воинов-защитников Брестской крепости митингом «Свеча памяти».

«Также мы передали директору Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорию Бысюку в честь знаковой даты памятные сувениры от первого заместителя председателя Мособлдумы Ларисы Лазутиной и благодарственное письмо главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова», - добавила Одинцова.

По ее словам, эстафета «Салют Победе!» — это традиция, без которой уже невозможно представить муниципалитет. В этом году она посвящена городу-герою Смоленску. В конце февраля на Поклонной горе в музее Победы состоялось торжественное открытие VII этапа эстафеты, который продлится до конца 2021 года. За это время эстафета объединила десятки тысяч жителей округа всех возрастов — от воспитанников детских садов до ветеранов Великой Отечественной войны.

В состав делегации, которая посетила Брест, вошли представители администрации Одинцовского округа, сфер образования, медицины, культуры, Общественной палаты и общественных организаций.

В Брест также приехали члены мотоклуба «Ночные волки» из Одинцова и участник велопробега «Салют Победе!», житель Кубинки Юрий Матвиенко. 15 июня он стартовал на велосипеде из Звенигорода от Мемориала павшим воинам, чтобы доставить частичку Вечного огня в Брестскую крепость. В памятных мероприятиях также приняли участие Герои России Вадим Паньков и Александр Головашкин.

«Сегодня у нас есть право вновь осмыслить масштаб подвига защитников Брестской крепости, солдат, защитивших свое единое Отечество и взявших на себя огромную ответственность за освобождение стран Европы», - отметил в ходе митинга-реквиема в Брестской крепости член Общественной палаты Одинцовского городского округа, полковник Леонас Крегжде.

Эстафета «Салют Победе!» является проектом главы Одинцовского округа Андрея Иванова. Она стартовала 6 лет назад, в год 70-летия Великой Победы. Акция посвящена участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Этапы эстафеты «Салют Победе!» приурочены к знаковым событиям и сражениям войны.