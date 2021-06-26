РИАМО - 26 июн. В субботу в Москве воздух прогрелся до 32,6 градуса, такую температуру зафиксировала главная метеостанция на ВДНХ по состоянию на 15:00, передает «Интерфакс».

«Сегодня в городе побит четвертый за неделю температурный рекорд дня. На 0,6 градуса превышен максимум, установленный 26 июня 2013 года (32)», - сказал представитель метеобюро Москвы.

22, 23 и 24 июня в Москве были побиты температурные максимумы дня, установленные в 1917 и 1948 (дважды) годах. 25 июня очередной рекорд (33,1 градуса в 2010 году) не состоялся из-за грозовых дождей в Москве, метеостанция на ВДНХ зафиксировала максимум дня - 33 градуса ровно.

Жара в Москве не ослабевает. Объявленный 20 июня «оранжевый» уровень погодной опасности продлен до 28 июня и будет действовать девятые сутки подряд.

Среднесуточная температура в городе выше нормы на 7-10 градусов.

По мнению синоптиков, жаркая погода в столице продержится до 28 июня, а уже на следующий день температура воздуха снизится до 24-29 градусов.

Текущий июнь стал самым знойным за 142 года метеонаблюдений с абсолютным показателем 34,8 градуса.

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