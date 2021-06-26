РИАМО - 26 июн. На территории столицы 27 июня с 10:00 до 20:00 ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 31-33 градуса, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Горожан попросили быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце.

В жаркую солнечную погоду рекомендуется носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, а также не оставлять детей без присмотра в местах купания.

При возникновении происшествий следует позвонить по телефону 101.

В Московском регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

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