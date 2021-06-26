РИАМО - 26 июн. Человек, упавший на пути на станции «Солнцево» Солнцевской линии столичного метрополитена, погиб, сообщили РИАМО в пресс-службе московского главка МВД РФ.

Мужчина упал с платформы станции на пути перед приближающимся поездом, от полученных травм он скончался.

По факту происшествия ведется проверка.

В субботу днем на Солнцевской линии метрополитена не было движения поездов от станции «Рассказовка» до станции «Говорово» из-за данного инцидента.