РИАМО - 26 июн. В столице полицейские пресекли несколько фактов продажи фиктивных медицинских справок, в том числе те, которые дают освобождение от вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте «МВД Медиа».
В ходе проверочной закупки сотрудники управления смогли приобрести справку о наличии противопоказаний от прививок, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник Москвы. Задержанная в ходе данного мероприятия женщина пояснила, что работает курьером.
Оперативники выяснили, что официально задержанная в службе курьерской доставки не трудоустроена. Также она попыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на смартфоне.
«На юге столицы сотрудники полиции задокументировали факт продажи 33-летним гражданином справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник Москвы, в которой было указано о наличии в организме высокого количества антител к коронавирусной инфекции», - добавила Волк.
По ее словам, в ходе проверки данной информации было установлено, что оба документа являются поддельными. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
«Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление соучастников противоправной деятельности», – заключила Волк.
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26 ИЮНЯ
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