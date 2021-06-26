РИАМО - 26 июн. В столице полицейские пресекли несколько фактов продажи фиктивных медицинских справок, в том числе те, которые дают освобождение от вакцинации от коронавируса, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно c полицейскими Северо-Западного и Южного административных округов столицы выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе проверочной закупки сотрудники управления смогли приобрести справку о наличии противопоказаний от прививок, якобы выданную врачом-аллергологом одной из поликлиник Москвы. Задержанная в ходе данного мероприятия женщина пояснила, что работает курьером.

Оперативники выяснили, что официально задержанная в службе курьерской доставки не трудоустроена. Также она попыталась удалить фрагмент переписки в мессенджере на смартфоне.

«На юге столицы сотрудники полиции задокументировали факт продажи 33-летним гражданином справки со штампами и реквизитами одной из коммерческих клиник Москвы, в которой было указано о наличии в организме высокого количества антител к коронавирусной инфекции», - добавила Волк.

По ее словам, в ходе проверки данной информации было установлено, что оба документа являются поддельными. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

«Полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление соучастников противоправной деятельности», – заключила Волк.

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Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

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- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.

Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры.

- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.

Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались. И у них есть антитела, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию.

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