РИАМО - 26 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов официально открыл новый парк муниципалитета «Виражи» на Рублево-Успенском шоссе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Современная зона отдыха благоустроена в рамках реализации программы губернатора Андрея Воробьева «Комфортная городская среда».

Вместе с Андреем Ивановым парковую инфраструктуру осмотрели первый заместитель председателя Мособлдумы, пятикратная Олимпийская чемпионка Лариса Лазутина и Олимпийский чемпион в 50-километровом марафоне, серебряный призер зимней Олимпиады в Сочи Александр Легков.

Все для тренировок

Как отметил глава муниципалитета, в парке «Виражи» теперь есть все для тренировок на открытом воздухе, катания на велосипедах и занятий на лыжероллерах. «Изюминкой» парка является новый павильон, в котором базируется спортивный клуб лыжной династии Девятьяровых — заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, Олимпийского чемпиона 1988 года Михаила Талгатовича и его сына, призера кубков мира, участника Олимпийских игр 2010 года Михаила.

«Сегодня с большим удовольствием открываем наш муниципальный парк «Виражи». Еще недавно здесь был заброшенный лес, а теперь, благодаря реализации проекта губернатора Андрея Юрьевича Воробьева «Комфортная городская среда» – современная и экологичная зона отдыха», – отметил Иванов.

Благоустройство

Глава муниципалитета добавил, что в парке полностью благоустроили территорию, вписали инфраструктуру в природный ландшафт, создали вело- и пешеходную дорожки, установили освещение, видеонаблюдение, воркауты, лавочки, урны, создали комфортные места для отдыха.

«Возвели два павильона, в одном из которых теперь работает клуб отца и сына Девятьяровых, наших прославленных лыжников. Желаю команде парка «Виражи», клубу и всем посетителям успехов, достижения новых спортивных высот» - сказал Иванов.

Площадь «Виражей» составляет 15,8 га, протяженность велодорожки - 9,4 км, а пешеходной дорожки - 8,1 км.

С открытием нового павильона в парке теперь проводятся все виды персональных и групповых тренировок с профессиональной командой. Девятьяров-старший лично контролирует учебный процесс и доверяет свою методику только лучшим специалистам.

Гости парка могут прийти со своим снаряжением, либо взять напрокат велосипеды и лыжероллеры. Также в парке можно приобрести спортивную одежду в специализированном магазине и отдохнуть в кафе при клубе.

«Мы благодарны губернатору Московской области за то, что существует такая программа по развитию парков. В Одинцовском округе она полноценно реализуется – в парке «Виражи» создана инфраструктура, которая подходит для любого возраста. Очень важно, что здесь есть все необходимые элементы современного парка для занятий спортом и отдыха. Получилась уютная, природная территория», - подчеркнула Лазутина.

Развитие парка

Как отметил Иванов, парк «Виражи» продолжит развиваться. К 1 сентября здесь появятся площадка для игры в петанк размерами 12х3 м, оборудование для стоянки, детская площадка и дополнительный туалетный модуль.

«Одинцовский округ – один из лидеров по количеству парков и их оснащению. Но, как и настоящие спортсмены, которые никогда не останавливаются на достигнутом, постоянно работают над собой – мы тоже трудимся, стараемся каждый год открывать новые парки, точки притяжения для спортсменов Одинцовского округа и гостей из других муниципалитетов Московской области», – резюмировал Иванов.

Благоустройство парков

Проектные работы реализуют этим летом и в других парках округа. Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха благоустроят участок пешеходной трассы длиной 2,5 км, в Захарове – возведут входной павильон и благоустроят прилегающую территорию, в Немчиновке – облагородят пространство вокруг пруда.

В парке Малевича к апрелю 2022 года обустроят прогулочные дорожки среди ручьев, установят деревянные мостки и смотровую площадку.