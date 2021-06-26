РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В поселке Малаховка подмосковных Люберец прошла встреча с жителями, на которой им разъяснили принципы социальной газификации, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Встреча прошла возле КДЦ «Союз», на ней присутствовали глава муниципалитета Владимир Ружицкий, его заместитель по ЖКХ Василий Власов, представители Мособлгаза и жители Малаховки.
Он пояснил, что на сегодняшний день администрация Люберец совместно с Мособлгазом разработала график встреч в данных населенных пунктах. Там будут подробно объяснять принципы работы этой услуги. В СНТ пока данную программу не проводят. Догазификация до границы участка проводится бесплатно, внутри участка - за средства жителей.
Вся информация размещена на сайте, также можно позвонить на горячую линию:8(800)100-75-75.
Также на совещании обсудили заключение договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.
Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано по президентской программе социальной газификации до конца 2022 года.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии