РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В поселке Малаховка подмосковных Люберец прошла встреча с жителями, на которой им разъяснили принципы социальной газификации, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Встреча прошла возле КДЦ «Союз», на ней присутствовали глава муниципалитета Владимир Ружицкий, его заместитель по ЖКХ Василий Власов, представители Мособлгаза и жители Малаховки.

«Темой сегодняшней встречи стала социальная газификация - подвод до жилых домов в тех населенных пунктах, где уже есть наш магистральный газ. У нас на сегодняшний день отработан социальный паспорт городского округа Люберцы, определены 19 населенных пунктов, по которым пройдет программа», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что на сегодняшний день администрация Люберец совместно с Мособлгазом разработала график встреч в данных населенных пунктах. Там будут подробно объяснять принципы работы этой услуги. В СНТ пока данную программу не проводят. Догазификация до границы участка проводится бесплатно, внутри участка - за средства жителей.

Вся информация размещена на сайте, также можно позвонить на горячую линию:8(800)100-75-75.

Также на совещании обсудили заключение договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области реализуется программа социальной газификации. Этой весной глава государства поручил правительству приступить к реализации бесплатной подводки газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где подведен магистральный газопровод.

Более 110 тыс. подмосковных домохозяйств будет газифицировано по президентской программе социальной газификации до конца 2022 года.