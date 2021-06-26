РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске во время рейда было составлено два административных протокола за разжигание огня и создание мусорной свалки, сообщает администрация округа.

В Подольске прошел межведомственный профилактический рейд по местам массового отдыха граждан у воды. В нем приняли участие сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы, федеральной противопожарной службы, полиции, администрации округа и лесной охраны.

В ходе рейда проверили соблюдение особого противопожарного режима, разъяснили требования пожарной безопасности и запреты, а также меры безопасности, которые необходимо соблюдать во время отдыха у воды.

По результатам рейда составили два протокола об административных правонарушениях в отношении граждан, допустивших использование открытого огня на территории общего пользования и создание свалки мусора в лесопарковой зоне.

Рейды будут проходить в течение всего летнего периода.