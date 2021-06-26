РИАМО - 26 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в соцсети «ВКонтакте» 5 брендированных наборов, посвященных выставке «Город: детали 2021».

С 26 июня по 4 июля выставка функциональных и дизайнерских решений для создания городской среды «Город: детали» впервые состоится в онлайн-формате.

Специально для этого будет создано цифровое выставочное пространство на базе продвинутой онлайн-платформы и игрового программного обеспечения. Экспонаты в нем будут представлены в виде 3D-моделей с высоким уровнем детализации и обзором 360 градусов.

Чтобы выиграть билеты, нужно подписаться на группы «РИАМО» и «Мой район. Онлайн-выставка «Город: детали», а также сделать репост конкурсного сообщения у себя на странице (профиль должен быть открыт, чтобы можно было увидеть репост).

Пятерых победителей выберут 3 июля при помощи приложения «Конкурсы».

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