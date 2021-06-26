РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В трех парках, лесопарке и на пляже Подольска людям раздают бутилированную воду в жару, сообщила администрация округа.

Во всех парках Подольска — имени Виктора Талалихина, включая его пляжную территорию, в Детском парке и парке «Дубрава», лесопарке «Березки» людям раздают бутилированную воду.

В эти жаркие выходные особым спросом у посетителей пользуется не только вода, но и мороженое. Для детей также устроили освежающий душ из разбрызгивателей.