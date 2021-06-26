РИАМО - 26 июн. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не ожидает эпидемии заболевания мукормикоз («черная плесень») в стране, в России данная ситуация находится под контролем системы здравоохранения. Об том сообщает ТАСС.

«Я не ожидаю большой эпидемии, но это представляет собой большую нагрузку на систему здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то «черная плесень» или что-то другое», - отметила Вуйнович.

Она рекомендовала специалистам следить за уровнем стерильности процедур в медицинских учреждениях.

Представитель ВОЗ уточнила, что сами грибки находятся повсюду в окружающей среде, и доктора уже очень хорошо знают, что системное заболевание возможно у человека при большом количестве грибков в среде обитания, а также при снижении иммунитета.

«Covid-19 совершенно определенно снижает иммунитет. Одно из лекарств, которое дают в тяжелых случаях, - это кортикостероиды, гормоны, направленные на снижение цитокинового шторма и спасение человека, однако при этом они одновременно снижают иммунитет к другим заболеваниям», - пояснила Вуйнович.

По ее словам, на сегодняшний день в больницах находится большое число людей, и следует следить за высоким уровнем стерильности процедур.