РИАМО - 26 июн. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович не ожидает эпидемии заболевания мукормикоз («черная плесень») в стране, в России данная ситуация находится под контролем системы здравоохранения. Об том сообщает ТАСС.
Она рекомендовала специалистам следить за уровнем стерильности процедур в медицинских учреждениях.
Представитель ВОЗ уточнила, что сами грибки находятся повсюду в окружающей среде, и доктора уже очень хорошо знают, что системное заболевание возможно у человека при большом количестве грибков в среде обитания, а также при снижении иммунитета.
«Covid-19 совершенно определенно снижает иммунитет. Одно из лекарств, которое дают в тяжелых случаях, - это кортикостероиды, гормоны, направленные на снижение цитокинового шторма и спасение человека, однако при этом они одновременно снижают иммунитет к другим заболеваниям», - пояснила Вуйнович.
По ее словам, на сегодняшний день в больницах находится большое число людей, и следует следить за высоким уровнем стерильности процедур.
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