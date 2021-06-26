РИАМО - 26 июн. ЦБ планирует с июля свернуть часть программ поддержки граждан и бизнеса, принятых на фоне пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

К примеру, прекратят действие рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу, которое был введено весной 2020 года.

В регуляторе объясняют такое решение быстрым восстановлением экономики.

Банкам предписано до конца нынешнего месяца создать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физлицам и субъектам малого и среднего предпринимательства и реструктурированным на фоне пандемии.

В ЦБ отмечают, что объем реструктуризации кредитов россиян составил 940,4 млрд рублей, задолженность малого бизнеса — 925,3 млрд рублей.