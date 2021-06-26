РИАМО - 26 июн. Следователи установят все обстоятельства аварии на юго-западе Москвы, в которой погибли 3 человека, в том числе ребенок, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

В субботу на внутренней стороне 41-го км МКАД произошла дорожная авария с участием такси и грузового автомобиля, в результате ДТП погибли водитель и пассажиры такси, среди которых была 13-летняя девочка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время произведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего. Следователи подготавливают документы для назначения автотехнической судебной экспертизы. Расследование продолжается.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Москвы, расследование данного дела поставлено на контроль.