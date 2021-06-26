РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в рамках традиционного субботнего велообъезда проинспектировал территорию Малаховки, жители поселка пожаловались на несвоевременный покос травы.

«Жители просили обратить внимание на несвоевременный покос травы вдоль дорог и вывоз мусора, состояние детских игровых и спортивных площадок. Есть замечания по содержанию и ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий, аллеи Лактионова», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также он вместе с делегацией осмотрел парк «Малаховское озеро». Там необходимо решить вопрос подъезда к пляжной зоне, закрепить тротуарную плитку на пешеходном мостике.

Он добавил, что все выявленные замечания занесены в протокол и будут отработаны.

«Дорогие друзья, спасибо за обратную связь - это для нас очень ценно! Убедительно прошу вас: берегите себя и своих близких! Количество заболевших коронавирусом в округе растет. Подумайте о своем здоровье», - заключил Ружицкий.