РИАМО - 26 июн. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в подмосковном Жуковском днем в субботу отменили и задержали 56 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержаны 2 рейса, отменено 7. В Домодедове 27 рейсов задержали, 5 отменили. В Шереметьеве 9 рейсов задержали, еще 6 отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержаны 3 рейса, 1 отменен.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.