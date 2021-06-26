РИАМО - 26 июн. Столичная прокуратура организовала проверку в связи с ранением 12-летней девочки в центре города, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 25 июня в ходе ссоры мать ранила свою несовершеннолетнюю дочери в плечо. У девочки диагностировали незначительный порез.

Проверку по данному факту проведет Пресненская межрайонная прокуратура. Специалисты установят обстоятельства и причины данного инцидента, дадут оценку исполнению требований российского законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

По результатам проведенной проверки при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также городская прокуратура проконтролирует проведение процессуальной проверки, которую по данному факту начали органы полиции.