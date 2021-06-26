РИАМО - 26 июн. Жители Московской области могут обезопасить свое жилище от природного пожара, установив емкость с водой около дома, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Также жителям рекомендуют скосить сухостой возле своего участка, сжигать мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от леса, заборов и построек.

Еще не стоит разрешать детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня.

Если пламя приблизилось к участку и дому, то нужно эвакуировать всех членов семьи, которые не смогут оказать помощь в тушении. Также следует увести в безопасное место домашних животных.

В случае ЧП немедленно нужно позвонить пожарным, назвав адрес возгорания, место его возникновения и свою фамилию, а также закрыть все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия.

При приближении огня следует обливать крышу и стену дома водой. Кроме того, рекомендуется постоянно осматривать территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.

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