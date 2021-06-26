РИАМО - 26 июн. Вакцина «Спутник Лайт» поступила в гражданский оборот, ее создали в НИЦ им. Гамалеи, сообщает Федеральное агентство новостей.

О первых дозах однокомпонентной вакцины, поступивших в гражданский оборот, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V». Препарат планируют применять для ревакцинации или как прививку от коронавируса для иностранцев.

Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса. Препараты доказали свою безопасность и эффективность, в том числе от новых штаммов инфекции. Вакцину «Спутник V» разрешили использовать для беременных женщин.

За сутки на территории России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса, при этом 14,2% пациентов не имели клинических проявлений инфицирования. Также за сутки умерли 619 пациентов, полностью выздоровели 14 347 человек.

В стране с начала пандемии зафиксировано 5 430 753 случая Covid-19, скончались 132 683 человека, выздоровели 4 943 986 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 ИЮНЯ

- Вакцина «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса.

- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.

- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.

- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.​

- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.

Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры.

- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.

Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались. И у них есть антитела, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию.

- Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от Covid‑19. Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.