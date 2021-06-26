РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Спортсмен из Кабардино-Балкарской республики Ахмет Махов победил в пробеге на 120 километров в подмосковном Красногорске, сообщила главный судья соревнований Ксения Большакова.

Международные и всероссийские соревнования по конным пробегам проходят в конноспортивном комплексе «Отрада» в Красногорске в субботу и воскресенье. Турнир проводится под эгидой Федерации конного спорта России, Международной федерации конного спорта и при поддержке Минспорта РФ.

«Первое место - Ахмет Махов на лошади Кармэль - представитель Кабардино-Балкарской республики. Второе место - Надежда Егорова на лошади Победа Сивер из Ставропольского края», - сказала Большакова.

Она отметила, что на соревнованиях, которые проходили в «Отраде» в сентябре 2020 года, Махов на Кармэли и Егорова на Победе Сивер заняли такие же ступени пьедестала на дистанции 100 километров.

Третье место заняла представительница Московской области Дарья Лосева.

В рамках турнира на дистанциях 160, 120, 100, 80 и 40 км в различных категориях соревнуются почти 90 спортивных пар «всадник-лошадь». Призовой фонд соревнований составляет 2 млн рублей.