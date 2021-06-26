РИАМО - 26 июн. Рабочие полностью завершили монтаж всех шести эскалаторов на станции «Терехово» Большой кольцевой линии, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Монолитные конструкции станции «Терехово» готовы уже на 99%. Также полностью смонтированы все шесть эскалаторов, идет подготовка к проведению грузовых и обкаточных испытаний», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Гранитный пол на пассажирской зоне станции уложен на 64%. Специалисты продолжают монтаж потолка и панелей на стенах и колоннах. На поверхности в зоне строительства станции также идут активные работы.

«На поверхности частично завершена обратная засыпка котлована, идет передача площадок под благоустройство. В одном из подуличных пешеходных переходов приступили к монтажу несущих металлоконструкций», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.​

Как уточнила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, ранее в составе западного участка Большого кольца метро были открыты станции «Мневники» и «Народное Ополчение». Строительные работы на станциях «Терехово» и «Кунцевская» планируется завершить до конца 2021 года.

Запуск западного участка линии позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 500 тыс. горожан и тех, кто работает в столичных районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Можайский, а еще уменьшит нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена.

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