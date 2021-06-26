РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июн. В субботу детям, пожилым людям и всем отдыхающим на набережной в парке «Пехорка» Балашихи бесплатно раздавали воду, зонты от солнца и организовали больше теневых зон для комфорта отдыхающих, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Акция по бесплатной раздаче воды проходит с 24 июня в парках Подмосковья по инициативе министерства благоустройства региона. Парк «Пехорка» присоединился к областной акции еще 24 июня и раздавал бесплатно воду маленьким посетителям.

«Так как стоят аномально жаркие дни, сегодня в рамках акции на набережной парка «Пехорка» вместе с волонтерами из молодежного центра «Спутник» со словами «С заботой от парков Подмосковья» мы раздали порядка 500 бутылок воды, а также зонтики от солнца всем отдыхающим», - сказала заведующая отделом по организации культурно-досуговой деятельности объединенной дирекции парков Балашихи Александра Лелифановска.

Она добавила, что также в этот день дополнительно они организовали несколько теневых зон для посетителей с логотипом «Парки Подмосковья», шезлонгами для отдыха, которые будут регулярно выставляться при благоприятных погодных условиях, то есть в отсутствие дождя и сильного ветра. А еще установили небольшие фонтанчики, которые помогают детям и взрослым освежиться в жаркую погоду.

В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы.

Жара продержится в регионе до конца недели, поэтому важно по-прежнему помнить ряд рекомендаций: стараться пить больше воды и не находиться на жаре; избегать физической нагрузки; выходя на улицу, пользоваться головными уборами; хотя бы 2-3 часа в день проводить в прохладном помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах.