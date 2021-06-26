РИАМО - 26 июн. За время работы центры «Моя карьера» оказали горожанам 180 тыс. услуг, за помощью в трудоустройстве обратились 40 тыс. москвичей, из них 65% нашли работу, а также более 70 тыс. прошли обучение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы работаем с уязвимыми категориями граждан. Женщины во время декрета, например, часто теряют квалификацию, им страшно вернуться к работе. Граждане старше 50 лет, как правило, всю жизнь работали на одном месте или в одной сфере и не знают современный рынок труда, им сложно искать работу и даже составить резюме. Соискателям с инвалидностью порой сложно адаптироваться в социуме. А у юных претендентов нет опыта», — сказал директор ГБУ «Моя карьера» Ирина Швец.

Ежедневно в «Мою карьеру» обращаются 600 соискателей. Cвои услуги центр оказывает не только гражданам России, для доступа к услуге нужно зарегистрироваться на сайте mos.ru.

Далее соискатель общается с нашим карьерным консультантом, в том числе в онлайн-формате. На первом собеседовании задача консультанта — выявить слабые и сильные стороны претендента, определить существующие барьеры, рассказать о рынке труда и выбрать максимально подходящую сферу деятельности.

Центр организует летние оплачиваемые стажировки для старшекласников, во время которых ребята знакомятся с профессией. Проводятся профориентационные программы летней занятости.

Еще можно успеть присоединиться к популярному проекту «Лето моей карьеры», который стартует 1 июля. Дети пройдут обучение в 15 профильных школах, совершат онлайн-экскурсии в крупнейшие компании города и разработают свои социальные проекты. Зарегистрироваться можно на сайте «Я дома».​