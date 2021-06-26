РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил выпускников Люберец с окончанием школы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорогие выпускники! Сегодня вы вступаете во взрослую жизнь и отправляетесь навстречу своим большим мечтам. За порогом школы вас ждет интересный и удивительный мир, в котором вы для себя откроете много нового и прекрасного. Все годы учебы, день за днем, вы получали новые знания, приобретали опыт товарищества и дружбы. Пусть эти драгоценные качества, полученные в школе, сделают ваш дальнейший жизненный путь интереснее, а трудности – легче», - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что уверен в том, что в будущем выпускники станут достойными членами общества, высококвалифицированными мастерами, профессионалами своего дела. Терюшков добавил, что их трудовые навыки принесут уважение и почет.

"Но где бы вы ни были, чем бы ни занимались, вы всегда будете с теплотой вспоминать школьные годы и своих учителей, потому что именно в школе вы получили основы знания и мировоззрения. От всей души желаю вам сделать правильный выбор в жизни и встать на ту дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную профессию, принести пользу обществу и стране, обойти все неудачи. Стремитесь, дерзайте, идите только вперед и никогда не отступайте! В добрый путь!» - заключил Терюшков.