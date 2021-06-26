РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 июн. Из школ подмосковных Котельников выпустились почти 90 одиннадцатиклассников, сообщил глава округа Сергей Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выпускные вечера прошли накануне в школах Котельников.

Всего из стен образовательных учреждений вышли 87 одиннадцатиклассников, среди них призеры различных конкурсов, в том числе регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

«Дорогие наши выпускники! Перед вами открывается множество дорог. Какую из них выбрать – зависит только от вас. Каждая из них обязательно приведет к успеху, если упорно трудиться, развиваться, ставить перед собой цели и идти к своей мечте, получать знания и совершенствоваться в той профессии, которую вы выбрали. Будущее за вами! Не бойтесь ничего, реализовывайте свой талант и возможности! Удачи и всех благ! Сохраните дружбу, теплые отношения между собой и все самое лучшее, что вам дали школьные годы», - написал Жигалкин.