РИАМО - 26 июн. Одинцовский округ продолжает системную работу по улучшению автобусного сообщения в Звенигороде, глава муниципалитета Андрей Иванов провел очередное совещание с предприятиями-пассажироперевозчиками и представителями общественности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По-прежнему основной поток жалоб звенигородцев связан с отменой рейсов, сбоями в расписании и плохим техническим состоянием подвижного состава. Иванов отметил, что большая часть обращений связана с двумя транспортными предприятиями: АО «Мострансавто» и ООО «Стартранс».

«В июне мы вновь получили большое число жалоб. Проблемы с несоблюдением расписания, срывами рейсов, плохим состоянием транспорта стали, к сожалению, систематическими. Обоснованно считаем, что решить их может увеличение количества новых автобусов большого класса на маршрутах Звенигорода. В филиал муниципального автотранспортного предприятия №6 АО «Мострансавто» нужно добавить еще как минимум 22 единицы такой техники», - отметил Иванов.

Представители транспортной компании заявили о невозможности предоставить округу такое количество новых автобусов. Вместе с тем, они готовы в ближайшее время заменить часть ненадежных низкопольных маршруток на более проверенные модели. Это позволит снизить остроту вопроса, связанного с частой отменой рейсов.

Еще одна проблема, на которую жалуются жители, - регулярный отказ от безналичной оплаты проезда. Как оказалось, здесь интересы жителей и транспортников полностью совпадают. Наличные деньги, как и переводы по номеру телефона, практически всегда попадают не в кассу предприятия-перевозчика, а в личный карман водителей.

Решить вопрос помогут валидаторы. В ближайшие недели транспортные компании собираются приобрести и установить в салонах автобусов 2 тыс. подобных устройств. После этого хитрить со способами оплаты станет намного сложнее.

По итогам совещания было принято несколько принципиальных решений. В течение недели расписание наиболее востребованных жителями маршрутов перевозчики корректируют в соответствии с пожеланиями жителей и проводят частичное обновление автопарка. Руководители крупных компаний должны будут раз в месяц лично появляться в Звенигороде для знакомства с ситуацией. К водителям-нарушителям станут применять более жесткие санкции.

Ужесточатся и требования к соблюдению масочного режима в автобусах. В случае неспособности транспортных предприятий исправлять недостатки в работе, администрация оставляет за собой право ставить вопрос о смене перевозчиков.