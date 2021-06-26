РИАМО - 26 июн. Температура воздуха 26 июня в Москве и области стремится к рекордной, сообщили РИАМО в Центре погоды «Фобос».

«Сегодня в Москве и области воздух уже прогрелся до 33 градусов. Есть основания полагать, что могут быть достигнуты рекордные значения», — в Центре погоды «Фобос».

Ранее сообщалось, что максимальная температура в Москве 35 – 37 градусов, по области 32 – 37 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.​

Ранее в Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 08:00 28 июня из-за аномальной жары.

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